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الثلاثاء، 14-12-2021 11:36 ص

السيسي يصدر قرارا بشأن طفل قتل بغرض السرقة

El-Sisi


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتوفير احتياجات أسرة الطفل حسين عبد الله إبراهيم محمود سعيد (16 عاما)، الذي تعرض للقتل على يد عاطل بغرض السرقة في مصر .

كما وجه الرئيس المصري بدراسة حالة أسرة الطفل وجرى إدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة "سكن كريم" لبناء المنزل بشكل جديد ولائق وتوفير الفرش اللازم بصورة عاجلة، كما جرى صرف مساعدة عاجلة للأسرة قيمتها 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي.

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وصرف مبلغ ألف جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات، مع استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وصرف أدوية للأسرة بشكل شهري، وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا، وقيام وزارة القوى العاملة بتوفير فرصتي عمل لأخوة الطفل البالغين.

 

جرى التنسيق بين محافظة قنا وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير أحد المشروعات بنظام التقسيط لرب الأسرة بدون فوائد "تروسيكل - عربة - منفذ" لبيع الخضروات لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة، وفقا لموقع مصراوي.

واعترف المتهم بقتل طفل الجرجير في نجع حمادي أمام النيابة العامة المصرية ، وبارتكابه الجريمة، وأقر بأنه حال تواجده أمام مسكنه أبصر الطفل الذى قتله وأخذ منه 100 جنيه.


وأوهم المتهم، القتيل بأنه يرغب في نقل كنبتين من حديقة خاصة به إلى مسكنه مقابل مبلغ مالي فوافق الطفل، وفي الطريق أوهمه بأن الحديقة خلف زراعات القصب وطلب منه تغيير خط سيره ليسير وسط الزراعات، وفي وسط الزراعات أسقط المتهم الطفل أرضا وحاول أخذ 100 جنيه من يده، إلا أن القتيل رفض، فقام المتهم بخنقه من رقبته فسقط مغشيًا عليه.

 

المصدر - البيان

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