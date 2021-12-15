الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

"النواب" يقرر استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لإثبات تصريحاته حول المياه في الأردن

شاهد بالصور أغرب حالة تهريب مخدرات في الأردن

بتوجيهات من جلالة الملك .. استكمال وصول طواقم المستشفى الميداني غزة 69

حوارية حول تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

الحراسيس: وزير أسبق تحدث عن وجود كميات مياه تكفي لـ500 عام

النواب يرفضون اتفاق النوايا والخصاونة يغضب

وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب رفضا لاعلان النوايا مع الاحتلال

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 15-12-2021 11:26 ص

الشرطة البريطانية تفك لغز أم الرضيع 'المختفية'

welada


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة البريطانية، إنها تمكنت من الوصول إلى والدة رضيع جرى العثور عليه، قبل ثمانية أشهر، إثر التخلي عنه في الشارع، وهو ملفوف في بطانية.

اضافة اعلان

 

وبحسب شبكة "سكاي نيوز"، فإن شخصًا كان يتمشى مع كلب في منطقة برمنغهام، عثر على الرضيع الذي كان قد ولد لتوه، وجرى ذلك في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، على الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء.

وسرى الاعتقاد، وقتها، بأن ساعات قليلة فقط مضت على ميلاد الرضيع البريطاني، ثم جرى التخلي عنه في الشارع.

وعند العثور على الرضيع، تم أخذه إلى المستشفى، وأطلق عليه اسم جورج من قبل الطاقم الطبي، وتواصل التحقيق منذ ذلك الحين من أجل الوصول إلى الأم.

وأوضحت شرطة منطقة "ويست ميدلاندس"، إنها أجرت تحقيقات متشعبة للغاية قبل أن تتمكن من الوصول إلى والدة الرضيع، لكن السلطات لم تكشف تفاصيل عملية الوصول إلى الأم.

 

وتقدمت الشرطة بشكرها للناس وللإعلام على المساعدة التي جرى تقديمها في قضية الرضيع الذي حظي بتعاطف واسع.

 

وذكرت الشرطة أن الأولوية بالنسبة إليها كانت هي العثور على الأم لأجل التأكد من كونها بخير وفي أمان وتحظى بالدعم المطلوب.

وأشارت السلطات إلى أن الأهم هو ضمان استفادة الأم من الدعم، قائلة إنه لن يجري اتخاذ أي إجراءات إضافية بشأنها، وهو ما يعني عدم متابعتها بسبب الإهمال.

 

 

المصدر -لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
FEqw4pfWUAQ95NG

أميرة موناكو تشارلين تختبئ بعد تشوه وجهها - صورة

POLIZIA-DI-STATO-TAG

صدمة في إيطاليا.. ابنة الـ7 سنوات تحضّر الكوكايين لتبيعه أمها

VKzW7

شاهد...سقوط جدار منزل على سيارة في روسيا

last-151221-3

تحف من الرسم الصيني القديم تعرض في أوروبا للمرة الأولى

istock-696254566-1024x683

رقم قياسي لأطول رحلة بالقطار من البرتغال إلى سنغافورة

37ee6bed-31e9-455c-9a49-93ce8ff40c0a_16x9_600x338

كنز دفين من آثار الديناصورات في بولندا

أخبار متعلقة
1043129387_0_15_1920_1222_1920x0_80_0_0_0ce0c08052dcb84a4fe817ecdd918c5d

بريطانيا ...لص يتسبب بحالة طوارئ للشرطة بعد سرقة 15 ثعبان

_106074594_901ffefb-cab5-44b5-9f7d-c9b214926cc1

إسم عربي هو الأكثر شعبية في بريطانيا لعام 2021

Doc-P-892609-637740358236128289

أم تقع في خطأ فادح على فيسبوك ...وهذا ما عرضته للبيع!

Morus-bassanus_Northern_Gannet

أربعة أنواع من الطيور في بريطانيا مهددة بالانقراض

202108040116421642

ولادة نادرة لـ3 توائم متطابقة في بريطانيا - صور