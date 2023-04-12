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الأربعاء، 12-04-2023 02:19 م

وعاء صيني يحقق أكثر من 25 مليون دولار في مزاد

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الوكيل الإخباري - بيع وعاء خزفي يبلغ قطره أقل من 11.43 سنتمتراً مقابل أكثر من 25 مليون دولار خلال أسبوع يزخر بمبيعات الأعمال الفنيّة الصينيّة في هونغ كونغ.

ووصفت دار «سوذبيز» للمزادات حسب «سي إن إن» القطعة بكونها «مهمّة للغاية»، وهي تنحدر من مجموعة نادرة من الخزفيّات المزيّنة في ورش بكين الإمبراطوريّة بالقرن الـ18.

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وتم إنتاج الوعاء في عهد الإمبراطور يونغ تشنغ الذي حكم الصين من عام 1722 إلى عام 1735 (ولكن يُرجّح أن الرّسم عليه يعود لما بعد وفاته بفترةٍ وجيزة). ويتزينّ الوعاء بطائرين من فصيلة السنونو، وشجرة مشمش مُزهرة. 

 

 

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