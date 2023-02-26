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الأحد، 26-02-2023 11:55 ص

العثور على أجزاء من جثة عارضة الأزياء المفقودة آبي تشوي في هونج كونج

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة قتل عارضة الأزياء آبي تشوي (28 عاما)، والتي عثر على أجزاء من جسدها في ثلاجة بأحد المنازل على مشارف المدينة إلى جانب الأدوات التي استخدمت في تقطيع الجثة.

وعثرت الشرطة على أجزاء من جثة تشوي، يوم الجمعة، لكنها لم تعثر على الرأس والجذع واليدين. كما عثرت على آلة لتقطيع اللحم ومنشار كهربائي في مكان الحادث في منطقة تاي بو الريفية بالمركز المالي.

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واستحوذت جريمة القتل البشعة التي تعرضت لها العارضة في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن الأجزاء الباقية من جسدها باستخدام طائرات مسيرة وفريق‭ ‬من المتخصصين في النزول على المنحدرات باستخدام الحبال. والعارضة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع وظهرت الأسبوع الماضي على الغلاف الرقمي لإحدى المجلات التي تصدر في موناكو وتهتم بالأزياء والفنون.

وقالت الشرطة إنها وجهت تهمة القتل لرجلين أحدهما 31 عاماً والآخر 65 عاماً، إضافة إلى تهمة تضليل العدالة لامرأة تبلغ من العمر 63 عاماً.. ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة محلية غداً الاثنين.


البيان

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