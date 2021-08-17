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الثلاثاء، 17-08-2021 04:21 م

القصاص من قاتل زوجته ضربا وكيّاً بالنار في السعودية

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل زوجته بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما في منطقة عسير.

وجاء في البيان أقدم السعودي إبراهيم بن أحمد بن علي آل، على قتل زوجته السعودية مهرة بنت هادي الحسيني، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما. 

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وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء في مدينة أبها بمنطقة عسير.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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