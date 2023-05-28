القيادة في الغبار .. نصائح وارشادات لسلامتك

الوكيل الإخباري - لا تقل قيادة السيارة أو المركبة في الغبار خطورة عنها في الضباب، فكلاهما يحمل أخطاراً للسائق؛ لذلك تحتاج قيادة المركبات خلال تشكل الغبار والعواصف الرملية إلى الانتباه واليقظة، إلى جانب المهارة العالية في القيادة والالتزام بتعليمات القيادة السليمة للخروج من أي خطر محتمل أو حوادث لا سمح الله.



وهذه عدة نصائح وإرشادات، يجب على السائقين اتباعها عند القيادة في الغبار، للحفاظ على سلامتهم وللتقليل من الحوادث المحتمله، إذا ما اضطروا للخروج خلال هذه الظروف الجوية، أهمها:

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1 - تجنب السرعة خلال القيادة مع الحرص على ترك مسافة كافية بين السيارات.

2 - ينصح بالابتعاد عن مناطق الازدحام المروري والأزمات.

3- التأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة تعمل بشكل جيد.

4 - التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة.

5- الحذر من التنقل بين المسارات في الطرق.

6- عدم استخدام الجوال أثناء القيادة، حتى لا يتشتت انتباه السائق عن الطريق.

7 - عدم استعمال الأضواء الأمامية العالية لاسيما وسط الغبار الكثيف، إذ قد يؤثّر استعمالها على رؤية السائقين الآخرين.

8 - إغلاق نوافذ السيارة جيداً أثناء القيادة في الأجواء المحملة بالغبار، مع ضرورة تشغيل أجهزة التكييف على درجة حرارة مناسبة.

9 - أخيرا، توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الطرقات التي يوجد بها كثبان رملية، وذلك بتخفيف السرعة وتشغيل إشارات الانتظار "الفلاشر"؛ لتنبيه السيارات في الخلف.

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