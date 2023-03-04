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السبت، 04-03-2023 10:07 ص

اليابان تكتشف أكثر من 7 الاف جزيرة جديدة لم تكن تعرف عنها شيئا

ىااىاىاى


الوكيل الإخباري - تضاعف عدد جزر الأرخبيل الياباني، بعد اكتشاف نحو 7 آلاف جزيرة جديدة، بفضل تقنية خرائط المسح المتقدمة.

وبينما شهدت اليابان تشكل جزر جديدة واختفاء جزر أخرى، قال الجغرافيون إن الإحصاءات الرسمية التي تظهر أنها تتكون من نحو 6 آلاف جزيرة، بعيدة كل البعد عن الواقع.

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وباستخدام تقنية رسم الخرائط الرقمية، أعلن الجغرافيون أن عدد الجزر في اليابان هو في الواقع ضعف العدد المعترف به سابقاً، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.


وفي أول مسح من نوعه منذ 35 عاما، أظهرت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية في اليابان (GSI) أن هناك 14125 جزيرة، وهو ما يعادل نحو ضعف رقم 6852 جزيرة التي سجلتها البلاد في عام 1987.


وعندما أحصى خفر السواحل الياباني عدد الجزر قبل 35 عاماً، لم تكن التكنولوجيا قادرة على التمييز بين مجموعات صغيرة من الجزر والجزر الفردية الأكبر، ما يعني أن الآلاف من هذه الجزر قد تم احتسابها خطأ.


وفي السنوات التي تلت ذلك، ساهمت الانفجارات البركانية أيضاً في تكوين جزر جديدة، وأدت مجتمعة إلى مضاعفة مساحة الأرخبيل.


واعتمد علماء هيئة المعلومات الجغرافية المكانية (GSI) نفس الأسلوب لجدولة عدد الجزر عن طريق وضع علامات فقط على تلك التي يبلغ محيطها 100 متر (330 قدماً) أو أكثر، والتي كانت تشكل تكوينات طبيعية.


وتم استخدام نفس طرق الحساب لتأكيد الأراضي اليابانية، لكن الهيئة أضافت استخدام الصور الجوية ودققت النتائج جنباً إلى جنب مع الخرائط السابقة، من دون تضمين الأراضي الاصطناعية.


ووضع العلماء قائمة سابقاً لكل جزيرة عثروا عليها، يدويا، لكنهم لم يقتصروا على حذف الجزر الصغيرة فحسب، بل تركوا أيضاً الضفاف الرملية والجزر الموجودة داخل البحيرات والأنهار. وفي ذلك الوقت، لم تكن تلك الكتل اليابسة تعد جزراً، ولكن تم الاعتراف بها الآن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

 

البيان 

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