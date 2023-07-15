بالفيديو: انفجارات ضخمة تهز ولاية لويزيانا الأمريكية.. والكشف عن سببها

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 6 انفجارات على الأقل وقعت في مصنع “داو” للكيماويات في لويزيانا.

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وقال مسؤولون في الولاية إن النيران اشتعلت في مجمع “داو” للكيماويات الضخم في وقت متأخر من ليلة يوم الجمعة وشهد عدة انفجارات، مما أجبر حوالي 350 أسرة قريبة على الاحتماء بداخل منازلهم.



وقال المتحدث باسم مكتب شرطة وست باتون روج، لاندون غروجر، إن الطواقم ما زالت تكافح حريقا في المبنى، على الرغم من عدم الكشف عن أي تسرب كيميائي.



وقع الانفجار في وحدة Dow’s Gylcol 2، التي تتعامل مع المادة الكيميائية القوية القابلة للاشتعال والمسرطنة للغاية، أكسيد الإيثيلين، حسبما ذكر موقع “theadvocate”، الذي أشار إلى أن مسؤولي “داو” كانوا يجرون مراقبة جوية طوال فترة الحادث.



ولم تتم الإفادة عن وقوع أي إصابات حتى الآن كما لا يزال سبب الحادث مجهولا.





📌#Plaquemine | #Louisiana



There has been a massive explosion at the Dow Chemical Plant in Plaquemine, Louisiana. Emergency crews and other agencies are currently responding to the situation. Officials are… #BREAKING : Massive explosion reported at the Dow Chemical PlantThere has been a massive explosion at the Dow Chemical Plant in Plaquemine, Louisiana. Emergency crews and other agencies are currently responding to the situation. Officials are… pic.twitter.com/YVMkxz6SzU July 15, 2023

روسيا اليوم