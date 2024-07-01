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الإثنين، 01-07-2024 09:33 ص

بالفيديو : لحظة تحطم طائرة على طريق سريع في فرنسا

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الوكيل الإخباري- لقي 3 أشخاص حتفهم، الأحد، عندما تحطمت طائرة سياحية كانوا يستقلونها على طريق سريع في فرنسا، حسبما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر في الشرطة.

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ووقع الحادث بعد الظهر في منطقة باريس، بسبب احتكاك بين الطائرة، وهي من طراز سيسنا، وخط كهرباء ضغط عالٍ على ما يبدو.


ولم تصب أي سيارة على الطريق السريع بأضرار.


وقال مكتب المدعي العام لـ"فرانس برس" إن "ركاب الطائرة الثلاثة الذين أقلعوا للتو من مطار لوغن قُتلوا".


وأضاف أن الضحايا "رجلان وامرأة".


وأكد مصدر في الشرطة أن الطريق السريع أُغلق في الاتجاهين.
وفتح مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (BEA) تحقيقًا.

 



 سكاي نيوز عربية 


 




 

 


 

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