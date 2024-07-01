بالفيديو : لحظة تحطم طائرة على طريق سريع في فرنسا

الوكيل الإخباري- لقي 3 أشخاص حتفهم، الأحد، عندما تحطمت طائرة سياحية كانوا يستقلونها على طريق سريع في فرنسا، حسبما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر في الشرطة.

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ووقع الحادث بعد الظهر في منطقة باريس، بسبب احتكاك بين الطائرة، وهي من طراز سيسنا، وخط كهرباء ضغط عالٍ على ما يبدو.



ولم تصب أي سيارة على الطريق السريع بأضرار.



وقال مكتب المدعي العام لـ"فرانس برس" إن "ركاب الطائرة الثلاثة الذين أقلعوا للتو من مطار لوغن قُتلوا".



وأضاف أن الضحايا "رجلان وامرأة".



وأكد مصدر في الشرطة أن الطريق السريع أُغلق في الاتجاهين.

وفتح مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (BEA) تحقيقًا.

A Cessna F172N Skyhawk II (F-GCHO) crashed on a concrete barrier of the A4 motorway in Seine-et-Marne, France. All three occupants died in the accident. pic.twitter.com/ZSYOE2FVTw June 30, 2024







سكاي نيوز عربية