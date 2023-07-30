الأحد 30-07-2023
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الأحد، 30-07-2023 07:47 م

"بشرط واحد فقط".. ملياردير يدفع ألف دولار مكافأة شهرية لموظفيه

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" أن مؤسس PayPal الملياردير، بيتر ثيل، عرض على موظفيه مكافأة شهرية قدرها ألف دولار إذا سكنوا في شقة بالقرب من المكتب.

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ونقلت "بيزنس إنسايدر" عن مايكل جيبسون المستثمر في الشركات الناشئة، والموظف السابق لدى ثيل قوله: عاش تيل على بعد 365 مترًا تقريبًا من مكتب سان فرانسيسكو، وشجع موظفيه على العيش بالقرب من مكان العمل.


ووفقا لجيبسون، من خلال تجربته رأى ثيل الفوائد التي تعود على الشركة أيضا من وجود هذه الميزة.

ويعتقد ثيل أن الموظفين الذين يحصلون على المكافأة، ويسكنون بالقرب من العمل كانوا أكثر استعدادا للبقاء لوقت متأخر في المكتب. كما لا يمانعون في حضور اجتماعات غير مجدولة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

 

RT


 




 

 


 

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