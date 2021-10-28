الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 01:09 م

بعد اقتحامه الجمعية العامة للأمم المتحدة 'فرانكي' يوجه رسالة تحذير للعالم - فيديو

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الوكيل الإخباري - في حدث لافت استدعت الأمم المتحدة "شاهدا غير عادي" للإدلاء بشهادته حول مخاطر حرق الوقود الأحفوري وتسببه في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

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لشاهد كان "ديناصورا شرساً" اقتحم قاعة الجمعية العامة للمنظمة الدولية محذراً الدبلوماسيين من أزمة المناخ ومشاركا في حملة "لا تختار الانقراض".

 

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيلما قصيرا لديناصور "فرانكي" يقف على منصة الأمم المتحدة، ويخطب في العالم عن قضايا المناخ.

 

والفيلم هو أول عمل على الإطلاق ينتج داخل قاعة الجمعية العامة، وتم باستخدام الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، والمعروفة باسم "CGI"، ويعتبر حجر الزاوية في حملة الوكالة مؤخرا للتأكيد على أهمية قضايا المناخ تحت شعار "لا تختار الانقراض".

 

وضم الفيلم مشاهير عالميين يعبرون عن الديناصورات بلغات عدة بما في ذلك الممثلين إيزا غونزاليز (بالإسبانية) ونيكولاي كوستر-فالداو (دانماركي)، وعيسى مايغا (بالفرنسية).

 

 

المصدر - لبنان 24 

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