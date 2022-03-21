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الإثنين، 21-03-2022 07:27 ص

بعد الفيديو المروع.. القبض على مرتكب حادث الدهس بمصر - فيديو

ش


الوكيل الإخباري -ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بالجيزة  القبض على قائد سيارة دهس عددًا من المارة بشارع العشرين بمنطقة فيصل.

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وحدة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة وتصطدم بعدد من المواطنين بمنطقة شارع العشرين بالجيزة.


وتبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، وعدم ورود ثمة إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث.
وأمكن الاستدلال على 3 مصابين جراء الحادث، وجاري الاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.


أسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة المشار إليها ملك أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة "مرتكب الواقعة، وتم ضبطه عقب تقنين الإجراءات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.


تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.


وكانت سيارة ملاكي دهست  عددا من المواطنين بشارع العشرين، في منطقة فيصل بالجيزة في مصر ، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 10 أشخاص، وفر قائدها هاربا.

 

 

البيان


 




 

 


 

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