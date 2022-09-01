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الخميس، 01-09-2022 02:29 م

بعد انقطاع عامين .. الآلاف يتراشقون بالطماطم في اسبانيا - فيديو

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الوكيل الإخباري- ألقى آلاف المحتفلين الاسبان نحو 130 طنا من الطماطم الناضجة على بعضهم البعض يوم أمس الأربعاء في بلدة بونول شرقي البلاد، في احتفال الطماطم بنسخته الخامسة والسبعين بعد عامين توقف عامين بسبب جائحة كورونا.

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وبدأت معركة الطماطم منتصف النهار عندما مرت 6 شاحنات محملة بالطماطم في الشارع الرئيسي ، ووزعت المقذوفات لمدة ساعة بينما قام رواد هذا التقليد برميها .


واكتسب هذه الفعالية شعبية في جميع أنحاء إسبانيا في الثمانينيات واليوم يجتذب حشودًا كبيرة من الزوار من الخارج وكذلك الإسبان.

 

ويعود تاريخ المهرجان إلى شجار وقع خلال حفلة بمنطقة بونيول وانتهى بمعركة تراشق بالطماطم.

 

 

 




 

 


 

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