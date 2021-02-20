بعد جدل إغلاق مطعمه.. الشيف بوراك يكشف عن مفاجأة كبيرة

الوكيل الإخباري - أعلن الشيف التركي بوراك أوزدمير عن مفاجأة لكافة معجبيه ومحبيه، بعد الجدل الذي أثير بشأن غلق مطعمه في إمارة دبي الخليجية.



و نشر بوراك عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، مقطع فيديو وصورة من زيارة الفنان العالمي، ويل سميث، له داخل مطعمه في دبي، لينفي بذلك شائعة إغلاق مطعمه، وفق (سبوتنيك بالعربي).



وفي المنشورات وجه الشيف التركي رسالة للممثل الأمريكي باللغة التركية، هي: "أهلا يا أخي".



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و قامت السلطات الإماراتية بغلق مطعم الشيف بوراك أوزدمير في إمارة دبي، حيث إن مكتب دبي الإعلامي أعلن إغلاق فرع المطعم المعروف باسم "CZN Burak"، بسبب انتهاكه التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) التي تطبقها الإمارة إلى إلى أن الشيف التركي الشهير لم يعلق على نبأ إغلاق المطعم، حتى الآن.

وفي الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي، يظهر بوراك أوزدمير مع ويل سميث وهما يحملان رغيف خبز كبير مكتوب عليه اسم سميث، وهو التقليد الذي يتبعه الشيف التركي للترحيب بضيوفه.





وحقق مطعم الشيف بوراك نجاحا كبيرا في إمارة دبي، على الرغم من أنه لم يمر على افتتاحه سوى فترة قصيرة، وكان برج خليفة قد رحب بافتتاح المطعم عبر رسالة مضيئة، الأمر الذي مثل أفضل دعاية للمطعم.



واستضاف المطعم العديد من مشاهير العالم، مثل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو واللاعب ستيفن سيغال، وقدم المطعم الخدمة لأكثر من 45 ألف شخص.



المصدر : دنيا الوطن

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