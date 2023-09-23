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السبت، 23-09-2023 08:29 ص

بعد قضائه 22 عاما.. روسي يهرب من السجن يوم الإفراج عنه

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الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة هرب رجل روسي يدعى كامولغون كالونوف من السجن في ذات اليوم الذي كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه، بعد قضائه 22 عاما فيه لارتكابه جرائم خطيرة.

وشملت التهم الموجهة لكالونوف القتل والسرقة وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة.

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وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه من سجن في قرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك الأسبوع الماضي.

 

وأبلغت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية وكالة أنباء "نوفوستي" أن كالونوف اختفى في صباح اليوم المقرر لإطلاق سراحه، حوالي الساعة الرابعة صباحا.


وأُدين كالونوف لأول مرة بتهمة التخطيط لـ "تنظيم إجرامي" وتم إطلاق سراحه من السجن في عام 1997، ثم أُدين مرة أخرى في عام 2001 وسُجن لمدة 22 عاما.

 

سكاي نيوز 

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