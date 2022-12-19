الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت لحم

وفاة و6 إصابات بحوادث دهس وتدهور وتصادم خلال 24 ساعة

وزارة الصحة تدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

إصابة بحادث تدهور مركبة على طريق المطار/ القسطل

3202 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

أزمة مرورية على طريق المطار إثر تعطل مركبة شحن

السعودية تعلن عن طريقة جديدة للحصول على تأشيرة العمرة

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين

المجلس التمريضي الأردني يعلن عن وظائف على مستوى المملكة

الإثنين، 19-12-2022 09:00 ص

بعد 4 أعوام ..يفارق الحياة بسبب عضة قطّة في الدنمارك

image


الوكيل الإخباري - توفي ثلاثيني في الدنمارك بسبب قطة عضته منذ 4 أعوام، إذ كان يداعبها في منزله بعد أن تبناها من مأوى للحيوانات. وغرزت القطة أسنانها في يده التي تورمت، ما اضطره إلى الخضوع إلى العديد من العمليات الجراحية، ثم بتر يده.

اضافة اعلان

 

وكانت الحالة الصحية لهنريك كريغبوم بلاتنير تزيد سوءاً منذ 2018، بعد إصابته بـ«بكتيريا آكل اللحم». وانتهى الأمر بوفاته في المستشفى الذي مكث فيه عدة أشهر خضع فيها لعدد من الجراحات، وكانت استجابته ضعيفة للعلاج، بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي، والسكري، وضعف جهاز المناعة، والنقرس.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
LPATMDUA-باخرة-سياحية-في-الأقصر-1200x823

سباق باخرتين يتسبب في كارثة بمصر - فيديو

bloc3

أطباء يستخرجون سلك شاحن من معدة مراهق في تركيا - صور

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

برازيلي يحقق رقماً قياسياً عالمياً.. حضر 11 بطولة لكأس العالم - صورة

main_image639e6b7547667

شاب ألماني يعيد 5 ملايين دولار لصاحبها.. وهذه مكافأته

czo3NToiaHR0cHM6Ly93d3cuYWx3ZWVhbS5jb20uc2Evd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjIvMTIvMTE3NTc2LTExMzAxMTU1NjYuanBnIjs=

فيديو .. تحطم أغلى مقاتلة أمريكية بطريقة غريبة في تكساس

Doc-P-1020657-638068083403640235

فلسطين .. اكتشاف مقبرة أثرية بغزة تعود للقرن الأول الميلادي

أخبار متعلقة
image (1)

ذهبت لشراء دواء شقيقتها.. حزن بمصر على عروس ماتت قبيل زفافها بأيام -صورة

9-12-2022_14_20_41_GomhuriaOnline_161670588441

كوريا الجنوبية.. هجوم قاتل من 3 دببة سوداء على مربيها

10885_1

واقعة مؤثرة.. شخص يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام في البحرين- فيديو

17

شاهد فيديو يحبس الأنفاس لسباق بين سيارتين في الكويت ينتهي بفاجعة

2a054f94-090a-4004-ad72-6d9fd821c442

فيديو يوثق اللقطات الأخيرة لفتاة سقطت طائرة كانت تركبها في تركيا

20221261431617O3

نهاية مفجعة لأم أرادوا سرقة جنينها من بطنها في المكسيك