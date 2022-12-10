بماذا استبدل ابو جوليا كلمته الشهيرة " تعي كلي يا مرتي " ؟

الوكيل الإخباري - رجح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ان انفصال الشيف أبو جوليا عن زوجته جاء بعد أن توقف عن استخدام جملته الشهيرة في فيديوهاته "تعي كلي يا مرتي" واستبدالها بجمله جديدة.

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وكشفت مقاطع للشيف أنه بات يتقاسم الوجبات مع أصدقائه وجيرانه، ويختم الفيديوهات بالقول: "عازم أصحابي وجيراني"، و"عملت لأصحابي أطيب أكلة".



وأشاروا إلى أن إعلان زوجة أبو جوليا الطلاق بشكل رسمي خلال تواجد طليقها في قطر، جاء بعد ضغوط وتوترات بينهما، خاصة إعلانها الصريح بأن " لا احد يستحق".



وما زال خبر طلاق أبو جوليا لزوجته يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الاستغراب عن الأسباب .