شاهد عرض يلفت الأنظار لمجموعة من الدمى الضخمة داخل بوليفارد الرياض

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض 2022 في نسخته الثالثة، عرض مثير، لمجموعة من الدمى الكبيرة المتحركة.



وأوضح مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من المجسمات على شكل دميات ضخمة على هيئة أشخاص يتحكم في حركتها مجموعة من الشباب من محركي الدمى.



وجاءت شكل الدميات، على هيئات وأشكال مختلفة وبأزياء متنوعة وملفتة للنظر، منها هيئة رجل عجوز يرتدي زيا أبيض برأس ضخمة، مغطاة بعمامة، وهو يعزف على الربابة.

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