بناء شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث في أوروبا

الوكيل الإخباري - أعاد علماء تكوين شجرة عائلة لأسرتين كانتا تدفنان موتاهما في المكان نفسه قبل سبعة آلاف عام في المنطقة المعروفة بحوض باريس، وفقاً لدراسة توفّر معطيات جديدة عن حياة مجتمعات العصر الحجري الحديث في أوروبا.



ويشكّل موقع بلدة غورجي «ليه نوازا» الجنائزي الذي اكتُشف عام 2004 مقبرة شاسعة تحتوي على مدافن لـ130 فرداً، يعود تاريخها إلى ما بين 4850 و4500 عام قبل العصر الجاري.

اضافة اعلان



وقال مكتشف الموقع عالم الأنثروبولوجيا الأثرية ستيفان روتييه إن عمليات التنقيب عن الآثار وفرت معلومات عن التنظيم المكاني للمقابر وموقع المتوفين والأغراض المتروكة، على افتراض أن المقبرة استُخدمت من قبل «مجموعة موحدة نسبياً».



ولمعرفة طبيعة الصلة بين المتوفين، استخدم الباحثون تقنيات جديدة لتحليل الحمض النووي «الموروث عن الوالدين»، على ما شرحت عالمة الوراثة القديمة مايتيه ريفولا، المعدّة الأولى للدراسة التي نُشرت في مجلة «نيتشر» العلمية.



واستُخلصت عيّنات من الحمض النووي من عظام الموتى في مختبرات جامعة بوردو ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا.

البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة