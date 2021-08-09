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الإثنين، 09-08-2021 10:14 ص

بوريس وسبارتا قصة أسدين نائمين منذ 43 ألف عام - فيديو

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الوكيل الإخباري - اكتشف فريق من العلماء الدوليين زوجين من أشبال الأسود المنقرضة التي عاشت في العصر الجليدي، مؤكدين أنها أفضل عينات محفوظة في العالم

اكتشف فريق من العلماء الدوليين زوجين من أشبال الأسود المنقرضة التي عاشت في العصر الجليدي، مؤكدين أنها أفضل عينات محفوظة في العالم والتي تم اكتشافها حتى اليوم.

يعتقد العلماء أن شبلي أسود الكهوف، اللذين أطلق عليهما بوريس وسبارتا، جابا لفترة وجيزة سهول مناطق بشرقي روسيا منذ عشرات الآلاف من السنين.

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وعاش أسود الكهوف (spelaea)، لمرة واحدة فقط في معظم أنحاء أوراسيا قبل أن تنقرض منذ حوالي 10 آلاف عام.


وتشير الدراسات إلى أن هذه القطط الكبيرة المنسوبة إلى حقبة العصر الجليدي كانت أكبر من السلالات الحالية للأسود الأفريقية التي لا تزال تعيش حتى اليوم.


وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Quatenary" العلمية، يعتقد العلماء أن شبلي أسد الكهوف المكتشفين كانا يبلغان من العمر حوالي شهر أو شهرين عندما نفقا (يبلغان حجم قطة منزلية كاملة النمو).


وتشير تحليلات التأريخ الكربوني للأشبال إلى أن بوريس، الشبل الأقل سلامة، قد نفق قبل حوالي 43448 سنة، بينما يبلغ عمر سبارتا 27962 سنة.

 

وقال مركز جامعة ستوكهولم لعلم الوراثة القديمة: "يمكن القول إن سبارتا (Sparta) هو أفضل حيوان محفوظ تم العثور عليه على الإطلاق!"، حيث ما زالت العيون بحالة جيدة جدا، بحسب وكالة "سبوتنيك".


وقال الباحث دالين لوفي إن ما يجعل هذا الاكتشاف فريدا جدا هو "سبارتا، الشبل الأنثى، إنها أفضل عينة مجمدة محفوظة من العصر الجليدي الأخير على الإطلاق. سبارتا في حالة شبه مثالية".


وعثر على بوريس وسبارتا في منطقة طول نهر سينيالياخ بياقوتيا في سيبيريا بروسيا، ولم يستطع العلماء تحديد الطريقة أو السبب الذي أدى إلى نفوق الشبلين.

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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