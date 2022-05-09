الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اليابان: سنحظر مبدئيا واردات النفط الروسية

صادرات صناعة عمان تصعد بنسبة 57 % بالثلث الأول

صادرات الصين تتجاوز التوقعات.. وترتفع 3.9% في أبريل على أساس سنوي

الجنيه المصري يتجاوز الشائعات.. وينجو من اختبار صعب

المواد الغذائية: اللحوم الطازجة متوفرة والاسعار لم ترتفع

بعد ارتفاعات قياسية.. المصريون يتخلصون من الذهب للاستفادة من فروق الأسعار

وفيات الاثنين 9-5-2022

تونس.. الاستثمارات الأجنبية تصعد 73 بالمئة بالربع الأول من 2022

التبادل التجاري بين الصين وروسيا في يناير– أبريل زاد بنسبة 25.9٪

توضيح من الكهرباء الأردنية حول فواتير شهر أيار الحالي

الإثنين، 09-05-2022 06:59 ص

تؤدي للوفاة.. الصحة المصرية تحذر من السمكة الأشد فتكاً بالعالم

س


الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية المواطنين أمس الأحد، من تناول أو صيد سمكة القراض السامة أو سمكة الأرنب.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إن سمكة القراض هي سمكة سامة تؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم
ونشرت الوزارة فيديوجرافيك عبر حسابها على تويتر، كشفت خلاله عددًا من المعلومات عن تلك السمكة، وتشمل هذه المعلومات:


 تعرف هذه الأسماك بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، منتشر في الأسواق يؤدي إلى الوفاة وتتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكًا في العالم.


و سميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف بإسم الأرنب أو النفيخة لأنها تنفخ حينما تشعر بالخوف.


وتحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع- السم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي" وليس له مصل للشفاء حتى الآن.


 تتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس  وتعيش سمكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة- عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين، وقد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات.


 وتشمل أعراض التسمم: آلام في البطن، غثيان وقيء وإسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

فيديو لسعودي تائه بالمغرب يثير تفاعلا.. وأمير الباحة يتدخل

queen-state-opening-parliament-z

ملكة بريطانيا تستعد للقيام بظهور علني الأسبوع المقبل

1200px-Mens_100m_finals_British_Champs_and_Olympic_Trials

شاهد..مسن أميركي يقطع 100 متر بزمن قياسي

shark-attack-scientists-find-great-whites-with-liversripped-outby-deadly-ocean-killer-2

شاهد.. سمكة قرش ميتة داخل مدرسة تثير الفزع في أمريكا

Webp.net-resizeimage-14

شاهد..الشيف بوراك يقلق الجمهور حول وضعه الصحي

طك

اكشف عن خبايا شخصيتك في لمح البصر.. ماذا رأيت أولا؟

أخبار متعلقة
ك

عرض رائع لكوكبي الزهرة والمشتري في هذا الموعد

1256347

دبي تشهد الكشف عن واحد من أكبر أحجار الياقوت في العالم-صورة

بقبقبق3صسءؤ

فوق المترين.. غينيس يوثق أطول عائلة في العالم -صورة

ناطحات السحاب المأهولة

أنحف ناطحة سحاب في العالم - صور