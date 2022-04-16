دبي تشهد الكشف عن واحد من أكبر أحجار الياقوت في العالم-صورة

الوكيل الإخباري - أزيح الستار اليوم، في دبي، عن أحد أكبر أحجار الياقوت الأحمر الطبيعية في العالم، والبالغ حجمه 8400 قيراط (2.8 كيلوغرام)، والذي يعرض لأول مرة في العلن منذ استخراجه.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة "إس جيه غولد آند دايموند" لإدارة أصول الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، في فندق والدروف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي، وعرضت خلاله مجموعة فريدة من الأحجار الكريمة تضم 12 حجر ياقوت خام تم استخراجها من تنزانيا.

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وبهذه المناسبة قال باتريك بيلاتي، المدير العام في إس جيه غولد آند دايموند: «كانت المجموعة في البداية عبارة عن حجر واحد ضخم، ولكن تم تقطيعه لاحقاً إلى 12 قطعة لأسباب لوجستية تتعلق بالنقل. واليوم نكشف عن نجمة المجموعة والتي أطلقنا عليها اسم (إيريس) أي برج الحمل، وهي عبارة عن حجر ياقوت أحمر خام يصل وزنه إلى 8400 قيراط».





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