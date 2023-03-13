تاجر عراقي يحرق دفتر ديون زبائنه بمناسبة شهر رمضان

الوكيل الإخباري - أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم الذي يستعد له المسلمون بالطاعات ومحاولة التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وكذلك الإحسان إلى الآخرين والعفو عند المقدرة، وكان العفو هو مقدرة تاجر عراقي اسقط ديون زبائنه.

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عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تناقلت قصة تاجر عراقي أحرق دفتر ديون زبائنه ليعتبر بهذه الخطوة أن أمواله قد ردت إليه.



تظهر الصور المتداول من قبل نشطاء السوشال ميديا، رجل بالعراق وهو يجلس بأحد شوارع مدينة الموصل ويمسك بدفتر الديون ويشعل به النيران.

وحاز تصرف هذا الرجل على إعجاب الكثيرين، وعلق البعض بقول:" والعافين عن الناس".



صدى البلد

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