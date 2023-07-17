تاجر يحدد 3 علامات لانتقاء ثمرة بطيخ طازجة

الوكيل الإخباري - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح فيه أحد التجار أبرز العلامات التي يمكن من خلالها انتقاء ثمرة بطيخ طازجة.





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وظهر في المقطع تاجر فاكهة مصري، أوضح لمتابعيه العلامات التي تراها العين المجردة على قشرة البطيخ، بما يدل على أنها طيبة المذاق.



وقال التاجر إن أولى هذه العلامات هو ما يُسمى بـ"شامة الشمس"، وهي بقعة دائرية صغيرة صفراء اللون، تكسر غلبة اللون الأخضر على القشرة بأكملها، وتتواجد في منتصف الثمرة، معتبرًا إياها "منطقة سكريات زائدة".



العلامة الثانية هو احتواء القشرة على خطوط أشبه بالسيوف بحسب التاجر، وهي تكون بطول القشرة.



أما العلامة الثالثة والأخيرة تتعلق بسُرة الثمرة (الجزء الذي يزين الجزء العلوي منها)، وفيها يجب أن تكون الحواف حولها بارزة عنها، فيما تكون هي غائرة، بما يعني أن الثمرة مكتملة النضوج.



ختم التاجر الفيديو بتقطيع الثمرة، وتبين أنها طازجة ويغلب عليها اللون الأحمر، ناصحًا متابعيه بضرورة الاهتمام بهذه العلامات قبل شراء البطيخ.

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