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الإثنين، 07-02-2022 09:26 ص

'تان تان' و'السنافر' على جواز أحد البلدان لجعله أكثر أمانا - فيديو

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الوكيل الإخباري - تميل معظم جوازات السفر إلى أن تكون موحدة نسبياً في التصميم، وغالباً ما تكون باللون الأسود أو الأزرق وقد تحتوي على نسخة صغيرة من رمز الأمة.

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لكن هذا لن يكون هو الحال بالنسبة للبلجيكيين ابتداء من هذا الأسبوع، حيث قررت السلطات إعادة تصميم جوازات السفر لمواطنيها، اعتبار من اليوم.

 

ولعلّ أبرز صور الشخصيات الكرتونية التي سترافق المسافرين البلجيكيين في رحلاتهم إلى خارج البلاد هي صورة "تان تان"، التي ستتمدد على صفحة أو أكثر من صفحات جواز السفر، وهذه الشخصية عبارة عن صحفي كرتوني مغامر دائم البحث عن حلول لقضايا معقدة بمساعدة صديقه كابتن هادوك والبرفيسور تورنسول والكلب ميلو.

وفي بيان صحفي، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس إن جواز السفر الجديد أكثر أماناً بفضل تقنيات الأمان والتخصيص الجديدة، وأضافت أنه سيكون مميزاً بفضل تصميمه الأصلي الذي يكرم إحدى جواهر ثقافتنا “بطلات وأبطال المسلسلات الكوميدية “، مؤكدةً أنه سيكون واحداً من أفضل جواز السفر في العالم، ووصفته بأنه مصدر فخر للأمة.

 

البيان 

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