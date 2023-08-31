تسبب في هلع شديد.. شاهد سقف ينهار داخل كلية في السعودية بسبب الأمطار

الوكيل الإخباري - تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، يوم الأربعاء، في انهيار سقف مستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي في جامعة جازان، دون وقوع إصابات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار السقف، وسط صراخ وهلع بين الطالبات.
وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان أن فرق الصيانة باشرت الأضرار التي لحقت بالسقف، دون وقوع أي إصابات.
ووجه نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة للرفع بتقرير عاجل عن الحادث.
لحظة انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار الغزيرة ... 😨 pic.twitter.com/55IQ81imdz— حمووووودي (@I6bf9EwfuaUhCs2) August 30, 2023
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