السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق أعمال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج اليوم

"سي إن إن": ترامب سيسلم نفسه لسجن في جورجيا نهاية الأسبوع المقبل

اصابة طفل برصاص الاحتلال في سلوان

بايدن يأمر بتخصيص مساعدات إضافية لمكافحة الحرائق في هاواي

تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت في المملكة

وفيات السبت 19/ 8/ 2023

حضور جماهيري حاشد بحفل الفنان حمدي المناصير في مهرجان صيف عمان

إختتام فعاليات مهرجان الزرقاء الأول للمونودراما

الأونروا تعلق خدماتها بمخيم عين الحلوة

نيمار يصل إلى السعودية ليلتحق بصفوف هذا الفريق

السبت، 19-08-2023 08:46 ص

أم تسترد طفلها بعدما اختطفه قرد في السعودية - فيديو

15886774882064069


الوكيل الإخباري - نجحت امرأة سعودية من مركز الشفا بمحافظة الطائف في استرجاع طفل رضيع اختطفه قرد، ونزل به أسفل الجبل بحسب صحيفة الوئام السعودية.

وقامت المرأة باللحاق بالقرد الذي اضطر إلى إلقاء الرضيع ما تسبب في كسور وجروح نقل على إثرها للمستشفى.

اضافة اعلان


وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تجمع الأهالي وحزنهم الشديد إثر وقوع الحادث.

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حرارة

أشد حرارة من الشمس.. اكتشاف جسم يشبه الكوكب يثير الاهتمام

ب

لهذا السبب الشيف بوراك يتصالح مع والده .. والأب يعلق

173-192318-child-mother-police-department-china_700x400

طفل صيني يشكو أمه في قسم الشرطة ويطلب اللجوء لدار أيتام.. والسبب غريب

download

لسبب غير متوقع .. شاهد البيض يفقس والصيصان تخرج من الكراتين في مصر

b6195f46-0392-4d3d-ace0-4776da6fca50-768x432

مشهد مؤثر لسيدة تحمل أمها على كتفها لأداء الصلاة في المسجد النبوي

9999061524230815092037165~

مراهق امريكي ينجو من موت محقق بعد سقوطه من علو 30 مترا - صور

أخبار متعلقة
2023_6_16_17_24_8_970

إنقاذ طفل ابتلع دبوساً في السعودية

2525

فيديو.. سيارة تقتحم مطعماً في السعودية وتصطدم بعامل

image

سعودية تعود للدراسة بعمر الـ 110 أعوام

1925446

شاهد.. قرود تهاجم أشخاص أثناء نومهم في منتزه بالسعودية