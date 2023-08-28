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الإثنين، 28-08-2023 05:02 م

ضجة على مواقع التواصل بعد ظهور شاب بهيئة غريبة في السعودية-فيديو

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الوكيل الاخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لشاب ظهر بعباءة سوداء وكعب نسائي أبيض في أحد المراكز التجارية بمدينة الخبر السعودية.

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وأعربت مصورة الفيديو عن صدمتها وسط نوبة من الضحك، حيث قالت إنها "شكت من البداية أنه رجل وليس امرأة، ثم تأكدت من القصة حين رأته عن قرب بملامح واضحة".

 

وانهالت التعليقات على المشهد، حيث استنكر البعض التشبه بالنساء فيما قال البعض الآخر إنه ربما كان امرأة بهيئة قريبة من الرجل. وطالب آخرون السلطات بالتدخل وكشف ملابسات الواقعة ومعاقبة الشاب على تجاوزه تقاليد البلاد التي يعيش فيها.

 

 




 

 


 

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