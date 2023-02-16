تعرض لأول مرة.. لقطات فيديو نادرة لحطام 'تيتانيك'

الوكيل الإخباري - عُرضت لقطات مصورة نادرة تظهر سفينة الركاب الشهيرة «تيتانيك» راقدة بقاع المحيط الأطلسي، بعد عقود من اكتشاف حطامها، وبعد أكثر من قرن من اصطدام السفينة الضخمة بجبل جليدي ما أدى إلى غرقها.



التسجيل، الذي كشفه معهد وودز هول لعلوم المحيطات أمس، التُقط على عمق ثلاثة كيلومترات تقريباً تحت سطح المحيط بعد أشهر فقط من عثور المستكشفين على الحطام في عام 1985، ولم يتم عرض معظم هذه اللقطات سابقاً للجمهور.

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ومنذ اكتشاف حطام السفينة، عَرضت عدة أفلام وثائقية عن «تيتانيك» لقطات له، كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس.





















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سكاي نيوز

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