تعرض لأول مرة.. لقطات فيديو نادرة لحطام 'تيتانيك'

الوكيل الإخباري - عُرضت لقطات مصورة نادرة تظهر سفينة الركاب الشهيرة «تيتانيك» راقدة بقاع المحيط الأطلسي، بعد عقود من اكتشاف حطامها، وبعد أكثر من قرن من اصطدام السفينة الضخمة بجبل جليدي ما أدى إلى غرقها.
التسجيل، الذي كشفه معهد وودز هول لعلوم المحيطات أمس، التُقط على عمق ثلاثة كيلومترات تقريباً تحت سطح المحيط بعد أشهر فقط من عثور المستكشفين على الحطام في عام 1985، ولم يتم عرض معظم هذه اللقطات سابقاً للجمهور.
ومنذ اكتشاف حطام السفينة، عَرضت عدة أفلام وثائقية عن «تيتانيك» لقطات له، كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس.
Feeling the feels from the @TitanicMovie re-release?— Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) February 15, 2023
We are too! Keep that “I’m flying” feeling alive at our YouTube premiere, featuring 80 minutes of rare #RMSTitanic shipwreck survey footage like this.
The show kicks off TONIGHT at 7:30 ET! Sign up at https://t.co/lIQLqsu3MF pic.twitter.com/oCeiHawcxw
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