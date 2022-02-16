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الأربعاء، 16-02-2022 10:10 ص

تعرض للجمهور قريبا.. طبلة حجرية عمرها 5 آلاف سنة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - كشف المتحف البريطاني النقاب عما يشبه "طبلة حجرية منحوتة" عمرها 5 آلاف عام، وتعد واحدة من أهم القطع التي اكتشفت في المملكة المتحدة من عصور ما قبل التاريخ.

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وبعد 6 سنوات من اكتشافها، من المقرر عرض الأسطوانة المنحوتة من الطباشير لأول مرة في معرض كبير حول موقع ستونهنغ، وهو أثر صخري يرجع إلى العصر الحجري الحديث (3000 ق.م. –1000 ق.م)، وأدرجته اليونسكو في قائمة التراث الثقافي العالمي عام 1986.

 

وقال المتحف البريطاني إن الأسطوانة مهمة للغاية لأنها "واحدة من أكثر القطع الأثرية المزخرفة بشكل متقن من هذه الفترة التاريخية، التي عُثر عليها في أي مكان في بريطانيا وأيرلندا".

 

لبنان 24

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