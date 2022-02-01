تلميذ ابتدائي يمزق وجه زميله بسلاح أبيض في مصر -صورة

الوكيل الإخباري - مزق طالب وجه زميله بآلة حادة في مدرسة ابتدائية بمصر، مما استوجب تدخل جراحي للطالب المعتدى عليه بـ 100 غرزة داخلية وخارجية.



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فإن الشرطة تلقت بلاغا من مستشفى أبي قير العام، بمحافظة الأسكندرية، يفيد بوصول طالب بالصف السادس الابتدائي مصاب بجروح بليغة بالوجه والرقبة والصدر واليد اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وأضاف الطالب أنه فوجئ بزميله يهاجمه بنصل حاد، ويتسبب له في جروح بالوجه والرقبة واليد اليسرى.





وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات حررت محضر بالواقعة وحولته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، في حين أكد مسؤولون بمديرية التعليم أنها تابعت حالة الطفل، وتواصلت مع أهله لتقديم الدعم اللازم، وأحالت الأمر للشؤون القانونية.







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