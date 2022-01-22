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السبت، 22-01-2022 09:52 ص

مصر..تحرك عاجل للأمن المصري بعد فيديو أثار ضجة واسعة

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الوكيل الإخباري - أثار فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة لفظيا والاعتداء عليها بالضرب، ضجة كبيرة في مصر، مما استدعى تدخلا عاجلا للشرطة.

وأظهر الفيديو وقوف الشاب المتهم مع صديق له على أحد النواصي، ولدى مرور الفتاة من أمامهما تحرش بها لفظيا، الأمر الذي رفضته الفتاة، موبخة إياه، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالضرب أمام مرأى الجميع، قبل أن يتدخل سكان المنطقة.

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وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المصرية أن الفيديو التقط في قرية الإخصاص في الصف بالجيزة، ومدته 120 ثانية، مبرزة أنه انتشر على نطاق واسع، الأمر الذي عجّل بتدخل الشرطة.

وتبيّن أن الفتاة (19 عاما)، وبسؤالها من طرف العناصر الأمنية، اتهمت أحد الأشخاص يدعى بالاعتداء عليها بالضرب عقب تحرشه بها.


ونجحت الشرطة المصرية في إلقاء القبض على المتهم، وهو جار الضحية، حيث اعترف بارتكاب جريمته بمحضر الشرطة، وتتولى النيابة المصرية التحقيق معه.

 

البيان 

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