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الأربعاء، 09-11-2022 05:01 م

تنبأ به قبل وفاته... مصرع الشاب أحمد إبن الـ 19 عاماً بحادث سير مروع في مصر - صورة

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الوكيل الإخباري - اتشحت قرية مصرية بالسواد حزنا على وفاة شاب مصري لقي حتفه في حادث مروري، بعد أيام من بث فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنبأ فيه بما حدث حرفيا.

وشهدت قرية دماط التابعة لمدينة قطور بمحافظة الغربية شمال مصر، حالة من الحزن الشديد عقب الإعلان عن وفاة الشاب أحمد محمد برعاص البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب بكلية التمريض، حيث لقي مصرعه بحادث مروع أثناء استقلاله دراجة نارية.

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وما زاد من حالة الحزن أن الشاب كان قد تنبأ بتعرضه لحادث سيفقد فيه حياته قبل أيام من رحيله، وذلك في فيديو بثه على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

 


 

الديار

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