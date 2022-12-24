السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

دار الإفتاء الفلسطينية: غدا غرة شهر جمادى الآخرة

الأمن يعرض فيديو توعوي عن أشخاص خاضوا تجربة ادمان المخدرات

دراغي: فقط بوتين من يمكنه إنهاء الصراع في أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي يدعو لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي

هجانة الأمن العام تنقذ مواطنين ومركبات داهمتها السيول في باير بمعان

الأمن: سقوط أحد مرتبات قوات الدرك من أعلى جسر أذرح

وفاة شاب بحادث تصادم في عمان

الأردن الثالث عربيا.. ترتيب الدول التي حصلت على تأشيرات الهجرة لأمريكا في عام 2021

2.642 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية

التعامل مع 937 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

السبت، 24-12-2022 10:52 ص

ثروتها 4 ملايين دولار.. قصة أشهر طباخة جزائرية مجهولة

337543_13_1671816194


الوكيل الإخباري - كشف موقع “ناث وورث سبوت” المتخصص في الإحصائيات، أن ثروة الطباخة الجزائرية “أم وليد” فاقت 4 ملايين دولار من عائداتها على يوتيوب.

وأشار الموقع إلى أن قناة “أم وليد” على يوتيوب جذبت 11.3 مليون مشترك، منذ إطلاقها عام 2015.

اضافة اعلان


ووفقا لموقع صحيفة الشروق الجزائرية، أوضح الموقع أنه رغم استحالة الوصول إلى رقم ثابت لعائدات “أم وليد” من قناتها، إلا أنه يمكن أن تصل ثروتها إلى نحو 3.35 ملايين دولار.


وقال الموقع إنه اعتمد في تحديد مداخيل قناة “أم وليد”، على عائدات إعلانات يوتيوب، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون صافي ثروتها أعلى بالنظر لمصادر الدخل لمستخدم يوتيوب، مشيرا إلى أن التوقعات تصل إلى 4.7 ملايين دولار.


وتابع موقع “نات وورث سبوت” أن أم وليد تكسب ما يقدر بنحو 838 ألف دولار في السنة، مشيرا إلى أن قناتها على يوتيوب تستقطب أكثر من 465 ألف مشاهدة يومياً.


ويمكن لمستخدمي “يوتيوب” حسب الموقع، كسب ما يتراوح بين 3 دولارات و7 دولارات لكل ألف مشاهدة للفيديو، إذا كانت أم وليد ضمن هذا النطاق، يرى الموقع أنها تكسب 55.89 ألف دولار شهريًا، بإجمالي 838.4 ألف دولار سنويًا.


وبداية سبتمبر الماضي حقّقت قناة “أم وليد” للطبخ قفزة جديدة بعد تحصلها على الدرع الماسي من يوتيوب، حيث وصلت إلى 11 مليون مشترك وملياري مشاهدة.


وبحسب متابعين أصبحت اليوتيوبر الجزائرية أول امرأة في المغرب العربي تكسب هذا العدد من المشتركين والمشاهدات.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ffaac444c59b7661c775b45

ثلوج كثيفة تشل مناطق في اليابان وأمريكا.. فيديو

5nkUmQjEKuqJScpd

مدينة مصنوعة من الحلوى في لندن - فيديو

208020

أسعد دول العالم لعام 2022..ما هي؟

image (1)

روسيا تبدأ في هدم مسرح ماريوبول الذي تعرض سابقاً للقصف - فيديو

image

طفل مصري أسرع من الحاسبة.. شاهد كيف يجري عمليات حسابية

63a461f54236045f75056404

ظاهرة نادرة .. فطائر جليدية مذهلة تطفو على سطح نهر في اسكتلندا