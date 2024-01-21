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الأحد، 21-01-2024 10:15 ص

ثلوج الألب في خطر

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الوكيل الإخباري - أجرى علماء من جامعة لوزان، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، دراسة تتنبأ بتأثير تغير المناخ على حجم الجليد في جبال الألب الأوروبية.

والتي كشفت عن أنه حتى لو توقف الانحباس الحراري العالمي تماماً، تشير الأبحاث إلى أنه بحلول عام 2050، ستفقد جبال الألب ما لا يقل عن 34 % من حجم الجليد.

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وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Geophysical Research Letters، تشير التوقعات الأكثر واقعية إلى أنه بدون تغييرات جذرية، يمكن فقدان ما يقرب من نصف حجم الجليد في جبال الألب 46 % بحلول عام 2050 إذا استمر اتجاه الذوبان الحالي خلال العشرين عاماً الماضية. وركّزت الدراسة على المستقبل القريب 2050 بدلاً من وضع تقديرات لنهاية القرن، مع التأكيد على الحاجة الملحة للعمل.

 

البيان 

 

 




 

 


 

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