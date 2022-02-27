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الأحد، 27-02-2022 11:22 ص

جنوب إفريقيا تسمح بصيد وحيد القرن والفهود

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الوكيل الإخباري - منحت حكومة جنوب إفريقيا الجمعة تصاريح صيد وتصدير سنوية لعشرات الحيوانات البرية، بينها عشرة حيوانات من وحيد القرن الأسود المهدد بشكل حرج بالانقراض وعشرة فهود.

وأعطت الحكومة كذلك تصاريح صيد لعشرات الأفيال يُسمح بصيدها بموجب القوانين الدولية المتعلقة بتجارة الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرةً إلى أنّ أعداد الأفيال تتزايد وأنّ أقل من 0,3 في المئة منها تُصطاد سنوياً.

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وأدرج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وحيد القرن الأسود ضمن الحيوانات المهددة بشكل حرج بالانقراض، في حين أنّ أعداد هذا الحيوان ارتفعت في البرية إلى أكثر من خمسة آلاف بعدما سجّلت أدنى مستوى تاريخي لها قبل ثلاثة عقود.

وأوضحت الحكومة أنّ التصاريح المخصصة لوحيد القرن تستند إلى تقديرات السكان "التي تشير إلى اتجاه متزايد في الوقت الحاضر".

 

ويُقتل هذا النوع من الحيوانات للاستفادة من قرونه التي تُهرّب إلى آسيا حيث تسود اعتقادات خاطئة بأنّها تتمتّع بفوائد طبية.



البيان 

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