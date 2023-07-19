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الأربعاء، 19-07-2023 01:04 م

حاملا قنبلة يدوية.. شاهد لبناني يقتحم مصرفا للمطالبة باسترجاع وديعته

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة اقتحام أقدم أحد المودعين في لبنان، مصرف في منطقة شحيم حاملا قنبلة.

ورصد مقطع الفيديو الرجل اللبناني وهو يحمل قنبلة ومهددًا بتفجير المكان حال عدم استرداده وديعته.

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وأبان المقطع، المودع، وهو يهدد بقنبلة، ويصيح في موظفي المصرف مطالبًا باسترداد أمواله، فيما حاول آخرون تهدئته .


يذكر، أن حوادث تهديد المصارف واقتحامها من قبل لبنانيين، لديهم ودائع، تكررت بكثرة، منذ فرضت لبنان قيودًا على منح المودعين أموالهم بالدولار منذ أكثر من عامين ونصف.

 

 

الهتون

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