حقيقة وفاة مقرن بن عبد العزيز آل سعود

الوكيل الإخباري - تصدر وسم الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار خبر تعرض الأمير، وهو شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخوله العناية المركزة.



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لكن إنتشر خبر آخر، يشير إلى وفاة الأمير مقرن بعد إجراء عملية جراحية عن عمر يناهز 76 عاما، ليتبيّن أن الخبر كاذب ونفته وسائل إعلام سعودية.

الجدير ذكره أن الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 15 أيلول/سبتمبر عام 1945، تسلّم منصب ولي العهد الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء في السعودية.



المصدر - الفن