الأحد 13-11-2022
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الأحد، 13-11-2022 10:22 ص

حلازين عملاقة تجتاح غرب فنزويلا - فيديو

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الوكيل الإخباري - يشهد غرب فنزويلا غزواً من حلازين إفريقية عملاقة يمكن أن تنقل التهاب السحايا وطاعون المحاصيل ويُحتمل أن يكون انتشارها عائداً إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيراً في المنطقة.

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واكتُشفت أولى مستعمرات هذا النوع من الحلزون الجنوب صحراوي المسمى "أشاتينا فوليكا" في تشرين الثاني على شواطئ بحيرة ماراكايبو في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وهي عاصمة ولاية زوليا.

 

وظهرت بؤر انتشار إضافية في مناطق أخرى من هذه الولاية الواقعة في غرب فنزويلا، وكذلك في ولاية تاتشيرا المجاورة.

وأوضح رئيس بلدية ماراكايبو رافاييل راميريز لوكالة "فرانس برس" أن "ما بين 350 و400 حلزون تُجمع يومياً في بعض المواقع.

وخلال عملية لمكافحة هذا الانتشار في المدينة، عُثر على أكثر من 437 حلزوناً عملاقاً في غضون ساعتين.

 

 

 

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