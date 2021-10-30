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السبت، 30-10-2021 03:10 م

حليب البطاطس سيكون أحد أكبر اتجاهات الغذاء في عام 2022

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الوكيل الإخباري-يقول خبراء التغذية بأن الحليب المشتق من البطاطس سيصبح أكثر اتجاهات الغذاء شيوعاً في عام 2022.

يقول توماس اولاندر، الرئيس التنفيذي لشركة "فيج أوف لوند السويدية" إن حليب البطاطس، وهو بديل نباتي، قد حظي بالاهتمام بعد أن أطلقته الشركة تحت الاسم التجاري "دوج".

وبحسب أولاند فإن إنتاج حليب البطاطس يتطلب نصف مساحة الأرض التي يتطلبها إنتاج حليب الشوفان وحليب اللوز.

وقال تقرير جديد نقلته صحيفة إندبندنت: "حان الآن دور حليب البطاطس الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر والدهون المشبعة، ومن المقرر أن يهيمن على قوائم المقاهي في الأشهر المقبلة ".

وبحسب موقع "كلايمتاريان" المختص بالبيئة والمناخ، فإن النظام الغذائي الذي يعتمد على بدائل صديقة للبيئة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويوصي خبراء التغذية باستبدال اللحوم الحمراء والمعالجة، ببروتين نباتي عالي الجودة مثل المكسرات والبذور والحمص والعدس والتوفو، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.  

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