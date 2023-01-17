الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 10:58 ص

حيلة لتعليق الجينز تضاعف مساحة خزانتك - صور

طريقة-ترتيب-الملابس-في-الخزانة


الوكيل الإخباري -  شاركت ربة منزل محترفة خدعتها العبقرية لتعليق الجينز في خزانة الملابس، والتي تساعد في تقليل المساحة المستخدمة في الخزانة إلى النصف.

ناتاشا، من فيكتوريا، هي أم لطفلين اشتهرت بقدراتها المتميزة على إدارة المنزل، ونصائح حول أسلوب الحياة على قناتها الشهيرة "Effective Spaces".

شاركت ناتاشا مؤخراً مقطع فيديو حصل على 3.4 مليون مشاهدة، كيف تقوم بطي عناصر مختلفة من الملابس، لكن الكثيرين ركزوا على طريقة طي الجينز المميزة.

اضافة اعلان

 


قامت ناتاشا أولاً بطي الجينز عمودياً ثم ربط علاّقة الملابس حول حلقتين من الحزام في نهاية الطية. ثم قامت بعد ذلك بطي النصف السفلي ووضعه على شريط علاقة الملابس. وكانت النتيجة تقنية تعليق بسيطة وأنيقة تشغل مساحة صغيرة وتترك خزانة ملابسك مرتبة.

 


 

كما شاركت ناتاشا طريقة أخرى لطي الجينز، عبر وضعه أولاً على سطح مستو، ثم القيام بطي ساقي البنطال لأعلى عند الركبتين مرتين، ومرة أخرى عمودياً. هذه الطريقة تجعل سروال الجينز مضغوطاً للغاية وسهل التخزين.

 


 

شكر الآلاف ناتاشا على حيل الملابس الرائعة، وأعرب الكثيرون عن امتنانهم لها، لأنها ساعدتهم في إدارة شؤون ملابسهم بشكل أفضل، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

 

 


 

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
depressionreuters

أكثر أيام السنة كآبة... تعرفوا عليها

Sirsti-Island

جزيرة غامضة تحتفظ بمدخل سري من الماضي في نيوزلندا - صور

395720_48_1673936907

تعرف على أكثر القوانين غرابة في العالم

rescue

سيارة تعلق على حافة جرف بكاليفورنيا وإنقاذ سائقها - فيديو

IMG-20230116-WA0025

لحظة انشقاق طريق جراء الأمطار في كاليفورنيا - فيديو

1

حافلة مدرسية تسير وهي مشتعلة في فرنسا - فيديو