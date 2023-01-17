حيلة لتعليق الجينز تضاعف مساحة خزانتك - صور

الوكيل الإخباري - شاركت ربة منزل محترفة خدعتها العبقرية لتعليق الجينز في خزانة الملابس، والتي تساعد في تقليل المساحة المستخدمة في الخزانة إلى النصف.



ناتاشا، من فيكتوريا، هي أم لطفلين اشتهرت بقدراتها المتميزة على إدارة المنزل، ونصائح حول أسلوب الحياة على قناتها الشهيرة "Effective Spaces".



شاركت ناتاشا مؤخراً مقطع فيديو حصل على 3.4 مليون مشاهدة، كيف تقوم بطي عناصر مختلفة من الملابس، لكن الكثيرين ركزوا على طريقة طي الجينز المميزة.

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قامت ناتاشا أولاً بطي الجينز عمودياً ثم ربط علاّقة الملابس حول حلقتين من الحزام في نهاية الطية. ثم قامت بعد ذلك بطي النصف السفلي ووضعه على شريط علاقة الملابس. وكانت النتيجة تقنية تعليق بسيطة وأنيقة تشغل مساحة صغيرة وتترك خزانة ملابسك مرتبة.





كما شاركت ناتاشا طريقة أخرى لطي الجينز، عبر وضعه أولاً على سطح مستو، ثم القيام بطي ساقي البنطال لأعلى عند الركبتين مرتين، ومرة أخرى عمودياً. هذه الطريقة تجعل سروال الجينز مضغوطاً للغاية وسهل التخزين.





شكر الآلاف ناتاشا على حيل الملابس الرائعة، وأعرب الكثيرون عن امتنانهم لها، لأنها ساعدتهم في إدارة شؤون ملابسهم بشكل أفضل، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.





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