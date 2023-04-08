دخل لاجئًا إلى البلاد.. شاب من أصول عربيّة يُصبح عمدة في ألمانيا من هو؟ صورة

الوكيل الإخباري -

وقال الشبل: "بعد حملة انتخابية صعبة ونزيهة تم تكليفي بمنصب عمدة بلدة أوستلسهايم وهو شرف عظيم لي ومسؤولية كبيرة أيضًا. أوستلسهايم صنعت التاريخ".



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أصبح اللاجىء السوري ريان الشبل عمدة بلدة في ألمانيا التي وصل إليها قبل 7 سنوات هربًا من الحرب في بلاده.

وريان هو ابن السويداء السورية ويبلغ 29 عامًا. وانتخب لمنصب عمدة "أوستلسهايم" جنوبي ألمانيا بعد حصوله على نسبة بلغت نحو 55% من الأصوات. وأصبح بذلك أول رئيس بلدية من أصل سوري في جنوب غربي ألمانيا.



وبدأت قصة ريان عندما فرّ من سوريا عام 2015، قبل أن يصل إلى ألمانيا وعمره لم يتجاوز الـ21 عامًا.

وحصل ريان على الجنسية الألمانية وعمل مساعدًا إداريًا في بلدة ألتنغستيت قبل أن يترشح لمنصب عمدة أوستلسهايم التي يبلغ عدد سكانها 2439 نسمة.



وخاض سباق الانتخابات بصفته مرشحًا مستقلًا رغم عضويته في حزب الخضر. وبعد فوزه في المنصب، أدلى بتصريحات لصحيفة ألمانية أكّد فيها أنه يريد أن يحدث فرقًا في المجتمع، وأن هدفه دمج الوافدين الجدد مع سكان البلدة.



ومن المقرر أن يتسلم العمدة الجديد مهامه رسميًا في 18 حزيران المقبل.





لبنان 24