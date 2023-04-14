الجمعة 14-04-2023
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الجمعة، 14-04-2023 02:23 م

دعاء ليلة القدر

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الوكيل الاخباري- اتفق جمهور العلماء على فضل ليلة القدر، وقالوا أنه تقع في العشر الأواخر وفضلها عظيم لمن أحياها.اضافة اعلان


دعاء ليلة القدر في رمضان 2023
اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، صلاة مباركة من قلوب محبة عاشقة لجماله وكماله، وببركة الصلاة عليه،

اغفر لنا ما انطوت عليه نفوسنا من قبائح الضمائر، وسواد البصائر، وغطنا برداء سترك الجميل، يوم تبلى السرائر.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيبًا،

وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين.

اللهم افتح لنا الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عنا،

وارزقنا رزقًا من رزقك الطيب الحلال تغيثنا به.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد،

أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر،

واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤفًا بعبادة الصالحين.

اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع في رزقي.

 




 

 


 

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