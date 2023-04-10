الوكيل الإخباري - ليلة القدر من الليالي العظيمة التي لا تعوض، وهي إحدى الليالي الوترية الفردية، وقد أخفى الله عز وجل موعد ليلة القدر عن عباده وذلك للانشغال بالطاعة والصلاة وقراءة القرآن في شهر رمضان المبارك.

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وليلة القدر هي الليلة المباركة وسماها ربنا مباركة لكثرة الخير والبركات التي تتنزل على المؤمنين فيها، قال الله تعالى: "إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر"، صدق الله العظيم .



موعد ليلة القدر

ورغم اختلاف الفقهاء في تعيين موعد ليلة القدر، إلا أنها من الأيام العشرة الأواخر الوتر، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْرًا"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: "وَإِنِّي أُريْتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ"، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ".



فضل ليلة القدر

فضل ليلة القدر كبير وجزائها واسع جزيل، فهي التي تنزل فيها مقادير الخلق إلى السماء الدنيا، ويستجيب الله فيها الدعاء، وليلة القدر في لعشر الأواخر من رمضان هي التي نزل فيها القرآن العظيم، وذكرت في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر.

دعاء ليلة القدر 2023

• اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

• اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين.

• اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا.

• اللّهم أوردنا حوض سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم واجعله لنا شفيعا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

• اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل اموري فيه من العسر الى اليسر.

• اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير مما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

• اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

• اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

• اللهم يا رب ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل اموري فيه من العسر الى اليسر.

• اللهّم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

• اللهم اجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

• اللهم أصلح حالي لحالٍ تحبه يا الله، وارزقني الرضا كي ترتاح روحي، واجبر قلبي بما أتمنَّى. ‏يا رب إن كانت هذه الليلة ليلة القدر فارفع أسماءنا في صحائف العُتقاء من النار، اللهُم إننا نستودعُك أدعيِة فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم.

• اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقِّ قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.

• اللَّهم بلغِّنا ليلة قدرك وارزقنا فيها على قَدَر قدرك، فقدر الله عظيم وربما يؤتيك بدعائك هذا أضعافه، اللَّهم إنا نسألك الحسنى وزيادة في الحسنى هي الجنة والزيادة هي لقاء الله فيها.

• اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهّل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفاً بعبادك الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

• نسألك اللهم في هذه الليالي العشر المباركة إيماناً دائماً، وقلباً خاشعاً، وعلماً نافعاً، وعيناً من خشيتك دامعة، ونفساً قانعة، وشفاء من كل داء.

• نسألك اللهم يا ربنا يقيناً صادقاً، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، يا غني أغننا عن الناس أجمعين.

• اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوة لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

• اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذِلُّ من واليت، ولا يعِزُّ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.

• اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفَّسْته، ولا غما إلا أزلته،ولا دَيْناً إلا قضيته، ولا عسيراً إلا يسّرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلاً إلا عافيته ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته ولا عدوا الا أهلكته ولا مجاهدا الا نصرته ولا مظلوما الا أيدته ولا ظالما الا قصمته ولا ضالاً إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللَّهُمَّ إنَا نسألك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم الَّذِي إِذَا دعيت به أجبت وإِذَا سئلت به أعطيت اللهم يا فارج الهم و يا كاشف الغم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والاخرة ارحمنا رجمة تغننا عن رحمة من سواك.

• اللهم يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، يا سامع النجوى.. ويا كاشف البلوى.. إليك المشتكى فيما آل اليه أمرنا، يا حنان يا منان يا ذا الجلال و الإكرام يا ناصر المستضعفين يا رب العالمين، نسألك أن تجعل كيد من كادنا ومكر من مكر بنا وحفر من حفر لنا في نحره عائداً عليه، واقعاً فيه، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغد، يا فالق الحب والنوى.

• اللهم اصرف عنّا المصائب، ورد عنا النوائب، وكُف عنا كل المعائب، اللهم احلل الحبال المعقدة، وسهل الأمور المشددة، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ بَلاَءٍ عَافِيَةً. وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنا، وَأَصْلِحْ نِيّاتِنا، وَذُرِّيّاتِنا، وَأَحْسِنْ خَواتِمَنا، وَاحْفَظْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينا، وَمِنْ خَلْفِنا، وَعَنْ أَيْمانِنا، وَعَنْ شَمائِلِنا، وَمِنْ فَوْقِنا، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنا، يا ذا الْجَلاَلِ وَالإِكْرامِ اللَّهُمَّ أَعْطِنا وَلاَ تَحْرِمْنا، وَكُنْ لَنا وَلاَ تَكُنْ عَلَيْنا، وَاخْتِم بِالصّالِحاتِ أَعْمالَنا، وَاشْفِ مَرْضانا، وَارْحَمْ مَوْتانا، وَبَلِّغْ فِيما يُرضِيكَ عَنّا آمالَنا، وَارْحَمْ ضَعْفَنا، وَاجْبُر كَسْرَنا، وَلاَ تُخَيِّبْ فِيكَ رَجاءَنا، يا فَرَجَنا إِذا أُغْلِقَتْ الأَبْوابُ! يا رَجَاءَنا إِذا انْقَطعَتْ الأَسْبابُ، وَحِيلَ بَيْنَنا وَبَيْنَ الأَهْلِ وَالأَصْحابِ.

• إلهنا وربنا وخالقنا يامن نجيت نبيك موسى بالتابوت يا من أنقذت نبيك يونس من بطن الحوت يا من أنجيت حبيبك محمد بخيط العنكبوت أنقذنا من هواننا وذلنا وتفرقنا يارب السماوات والملكوت.

• اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

• اللهمّ قَومنا إذا اعوججنا، وأعنّا إذا استقمنا، وأعطنا رضًا لا سخط بعده، وهدىً لا ضلال بعده، وعلمًا لا جهل بعده، وغنىً لا فقر بعده، واجعلنا في كنفك وإنعامك، وعطائك وإحسانك.

• اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العلى، أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب وألدينا من النار وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار وأقاربنا و ذوي رحمنا وعلمائنا ومن أحببنا.

• اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

• ‏اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا بركتها وأجرها وعتقها واجعل لنا فيها دعوة لا ترد وباباً إلى الجنة لا يسد، واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا ومن نحب.

• اللهم إنا نتوسل إليك، في هذه الليلة العظيمة، باسمك الواحد الأحد، الفرد الصمد، وباسمك الأعظم أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا، ونسألك أن تفرّج عنا وعافنا واعف عنا.

سيدتي