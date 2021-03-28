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الأحد، 28-03-2021 12:25 م

رائد فضاء روسي ينشر صورا لقناة السويس التقطها من محطة الفضاء الدولية

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الوكيل الاخباري - نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي كود سفيرشكوف صورا لسفينة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس، التقطها من محطة الفضاء الدولية.

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وكتب على "تويتر": "من أكثر الأخبار التي تم تداولها في الأيام الماضية حادثة قناة السويس حيث جنحت سفينة الحاويات الضخمة (إيفر غيفن) وسدت القناة.. تبذل الآن كل الجهود الممكنة لانتشال السفينة واستعادة طريق الشحن في القناة".
وأضاف: "هكذا تبدو القناة من محطة الفضاء الدولية".

 


 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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