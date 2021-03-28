رائد فضاء روسي ينشر صورا لقناة السويس التقطها من محطة الفضاء الدولية

الوكيل الاخباري - نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي كود سفيرشكوف صورا لسفينة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس، التقطها من محطة الفضاء الدولية.



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وكتب على "تويتر": "من أكثر الأخبار التي تم تداولها في الأيام الماضية حادثة قناة السويس حيث جنحت سفينة الحاويات الضخمة (إيفر غيفن) وسدت القناة.. تبذل الآن كل الجهود الممكنة لانتشال السفينة واستعادة طريق الشحن في القناة".

وأضاف: "هكذا تبدو القناة من محطة الفضاء الدولية".







Вот так это выглядит с МКС Одна из самых обсуждаемых новостей за последние несколько дней: происшествие в Суэцком канале. Огромный контейнеровоз #EverGiven сел на мель и заблокировал канал. Сейчас прикладываются все усилия, чтобы снять корабль с мели, и восстановить судоходство.Вот так это выглядит с МКС pic.twitter.com/ch7Gs6Mw8H March 27, 2021

المصدر : روسيا اليوم







