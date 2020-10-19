رجل يهدد بالانتحار من الطابق 16 ببرج دونالد ترمب.. شاهد

الوكيل الاخباري - فوجئ المارة برجل ظهر لهم مساء يوم أمس الأحد، وهو معلّق بحبل متدل عند الطابق 16 في (برج ترمب) في شيكاغو المكوّن من 98 طابقا، ومن ذلك الطابق هدد بالانتحار كما هدد بقطع الحبل بسكين كانت بحوزته، إذا لم يتحدث شخصيا إلى الرئيس الأميركي ووسائل الإعلام.

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حيث أسرع إليه عناصر من فرقة تدخل سريع أميركية، ونظراء لهم من وحدة مشاة في البحرية، إضافة إلى أفراد من الشرطة المحلية لإنقاذه، مع صعوبة أن يلبي ترمب طلبه، لأنه كان لا يزال في ولاية نيفادا، لذلك تسمّر الرجل العشريني العمر في مكانه بشرفة على الطابق وبقي معلقا بجوار كلمة Trump المرسومة على البرج الذي بنوه في عام 2009 بارتفاع 423 مترا، ويقدّر ثمنه بحوالي 850 مليون دولار.



الكثير من المارة قاموا بتصوير الرجل المعلق الذي وصف نفسه بأنه من إحدى الدول الآسيوية دون أن يحددها تماما، قبل أن تغلق الشرطة المنافذ الشارعية إلى البرج المطل على نهر شيكاغو، وتضرب طوقا أمنيا على المكان.





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