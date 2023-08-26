رصد سمكة نادرة لأول مرة بعد ملاحظتها قبل 25 عاما في أستراليا

الوكيل الاخباري- شاهد العلماء نوعا نادرا من الأسماك بالقرب من ساحل الجنوب الشرقي لأستراليا، بعد مرور أكثر من 25 عاما على آخر مشاهدة له.



ولا يُعرف سوى القليل عن سمكة اليد، أو الشصية الزراعية (Handfish)، حيث توجد عينتان فقط منها، تم الحصول عليهما في عامي 1986 و1996 قبالة سواحل فيكتوريا.



وكان العلماء يراجعون لقطات من رحلة أخيرة استمرت خمسة أسابيع على متن سفينة CSIRO RV Investigator عندما توصلوا إلى هذا الاكتشاف.

اضافة اعلان