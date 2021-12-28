روس كوسموس تنشر مقطع فيديو مذهلا للمحطة الفضائية الدولية

الوكيل الإخباري - نشرت مؤسسة "روس كوسموس" مقطع فيديو عالي الدقة يظهر دوران المحطة الفضائية الدولية حول الأرض.



وأشار رائد الفضاء الروسي، بيوتور دوبروف، الذي قام بتصوير لقطات المقطع، إلى أنه حاول إظهار جمال مظهر الأرض من الفضاء أثناء دوران المحطة دورة كاملة حولها، كما حرص على توثيق حدث انفصال مركبة Progress M-UM عن المحطة.

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المصدر - البيان