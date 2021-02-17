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الأربعاء، 17-02-2021 11:52 ص

زوجة الزعيم الكوري الشمالي تظهر علنا لأول مرة منذ عام - صور

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الوكيل الاخباري - ظهرت ري سول جو، زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أكثر من عام، حيث رافقت زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.

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ونشرت رودونغ سينمون الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، صورا لهما في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل والد كيم، وفقا لوكالة "يونهاب".

وغالبا ما رافقت ري زوجها في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها أو أنها تقضي وقتا مع أطفالها.




وابتسم الزوجان أثناء مشاهدة الحفل الموسيقي في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ. وخلافا لعدة أحداث سابقة لم يظهر أي شخص في الصور التي نشرتها الصحيفة وهو يضع الكمامة أو يحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي.


ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، حيث تدعي عدم وصول الفيروس إليها نهائيا بسبب التدابير الاحترازية القاسية التي تتخذها.



 

لكن وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية تقول إنه "لا يمكن استبعاد تفشي المرض هناك لأن كوريا الشمالية كان لها تعاملات نشطة مع الصين"، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، قبل إغلاق الحدود في أوائل العام الماضي.

 


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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