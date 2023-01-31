الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 02:21 م

سحابة 'أم اللؤلؤ' النادرة ظهرت في سماء اسكتلندا - فيديو

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الوكيل الإخباري - تَزينت سماء اسكتلندا بسحابة "أم اللؤلؤ" النادرة، التي تشع بألوان زاهية، في مشهدٍ لا يتكرر كثيرًا في سماء المملكة المتحدة.

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والسحب الصدفية، التي تُعرف أيضًا باسم "أم اللؤلؤ"، واحدةٌ من أكثر السحب ارتفاعًا في الغلاف الجوي، وغالبًا ما تتكون في ظروف باردة.


وتم رصد هذه السحب في سماء اسكتلندا مساء يوم الأحد وصباح يوم الاثنين، وحرص العديد من الأشخاص على توثيق جمالها بصور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

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