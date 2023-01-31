سحابة 'أم اللؤلؤ' النادرة ظهرت في سماء اسكتلندا - فيديو

الوكيل الإخباري - تَزينت سماء اسكتلندا بسحابة "أم اللؤلؤ" النادرة، التي تشع بألوان زاهية، في مشهدٍ لا يتكرر كثيرًا في سماء المملكة المتحدة.
والسحب الصدفية، التي تُعرف أيضًا باسم "أم اللؤلؤ"، واحدةٌ من أكثر السحب ارتفاعًا في الغلاف الجوي، وغالبًا ما تتكون في ظروف باردة.
وتم رصد هذه السحب في سماء اسكتلندا مساء يوم الأحد وصباح يوم الاثنين، وحرص العديد من الأشخاص على توثيق جمالها بصور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
Can someone explain this? pic.twitter.com/PPBM6UykwT— Domhnall Macsween (@sweenyness) January 30, 2023
I’ve never seen anything like this pic.twitter.com/o2r7KEAqkr— Domhnall Macsween (@sweenyness) January 30, 2023
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